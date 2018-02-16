Пограничники задержали мужчину, который хотел вывезти из ЧАЭС почти 100 килограммов радиоактивного металлолома (фото)

17:39, 16 февраля 2018
Происшествия
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Пограничники Житомирского отряда задержали мужчину, который пытался вывезти из Чернобыльской зоны почти 100 кг радиоактивного металлолома / фото Госпогранслужба Житомирщины

Пограничники Житомирского отряда задержали мужчину, который пытался вывезти из Чернобыльской зоны почти 100 кг радиоактивного металлолома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Этот случай нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, обнаружили вчера вечером.

Так, пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом, загрязненный радионуклидами. Злоумышленник не имел при себе никаких документов, а задержали его неподалеку заградительного забора зоны безусловного отселения.

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Как выяснилось, правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины - житель населенного пункта Старые Соколы на Киевщине. Загрязненный металлолом весом почти центнер этот мужчина планировал сдать в пункт приема цветных металлов.

Сейчас в отношении мужчины составили административные документы за нахождение в пограничной полосе без документов и за нарушение требований режима радиационной безопасности. Также пограничники направили в адрес Национальной полиции сообщение об обнаружении в его действиях признаков уголовного правонарушения по ст.267-1 УК Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).

хотел вывезти из ЧАЭС почти 100 килограммов радиоактивного металлолома / фото Госпогранслужба Житомирщины

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Теги: #ЧАЭС#пограничники Житомирщины