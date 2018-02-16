Пограничники задержали мужчину, который хотел вывезти из ЧАЭС почти 100 килограммов радиоактивного металлолома (фото)
Пограничники Житомирского отряда задержали мужчину, который пытался вывезти из Чернобыльской зоны почти 100 кг радиоактивного металлолома.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Этот случай нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, обнаружили вчера вечером.
Так, пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом, загрязненный радионуклидами. Злоумышленник не имел при себе никаких документов, а задержали его неподалеку заградительного забора зоны безусловного отселения.
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Как выяснилось, правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины - житель населенного пункта Старые Соколы на Киевщине. Загрязненный металлолом весом почти центнер этот мужчина планировал сдать в пункт приема цветных металлов.
Сейчас в отношении мужчины составили административные документы за нахождение в пограничной полосе без документов и за нарушение требований режима радиационной безопасности. Также пограничники направили в адрес Национальной полиции сообщение об обнаружении в его действиях признаков уголовного правонарушения по ст.267-1 УК Украины (Нарушение требований режима радиационной безопасности).