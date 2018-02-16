Мужчина с топором забежал во двор Соломенского суда и разбил авто: опубликованы фото и видео

Разбивавшего авто злоумышленника задержали, его личность и мотивы устанавливаются.

Появилось видео, как неизвестный с топором повредил около 10 авто во дворе Соломенского райсуда Киева.

По данным пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко, в результате инцидента никто не пострадал, передает "Украинская правда".

"К счастью, люди не пострадали! Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах", – пишет она.

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Как рассказала судья-спикер Соломенского суда Мария Зелинская, инцидент произошел на улице Шутова, 1. При этом внутренний двор здания суда является совместным с райотделом полиции. Там стояли автомобили как судей, так и полицейских.

По ее словам, мужчина методично бил по автомобилям, а когда сотрудники суда подняли шум, начал еще сильнее разбивать машины.

Зелинская отметила, что злоумышленника задержали, его личность и мотивы устанавливаются.

Ранее судья Виктория Кицюк на своей странице в Facebook сообщила, что неизвестный во дворе Соломенского районного суда Киева разбил топором около 10 автомобилей.