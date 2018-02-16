"Памятник оккупантам": во Львове повредили Монумент Славы (фото, видео)

Правые активисты сбили надпись "Победителям над нацизмом" на Монументе Славы во Львове.

В четверг, 15 февраля, около 14:00 представители правых организаций разбили плиты и надпись «победителям над нацизмом» на Монументе Славы на ул. Стрыйской. Вместо надписи, они краской написали «памятник оккупантам».

По словам организаторов акции, таким образом представители националистических организаций, в частности «Правого сектора», Добровольческого движения ОУН и организации «Сокол», хотели привлечь внимание властей к тому, что памятник следует снести в рамках декоммунизации. Об этом сообщает Zahid.net.

«Это наша информативная акция, мы надеемся, что власть прислушается к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, посмотрим, как будут разворачиваться события», - объяснил идею акции председатель львовской ячейки «Правого сектора» Тарас Бобанич.

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В то же время, специалисты Украинского института национальной памяти сообщили, что «Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию фашистских оккупантов с Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу».

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