Трамп выступает против введения масочного режима в США
На протяжении всей пандемии коронавируса Дональд Трамп неохотно призвал американцев носить маски. Зато самого президента Америки видели в маске только один раз.
Ношение масок – чувствительная тема в США, которая часто приводит к спорам и дракам в магазинах и на городских улицах, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Fox News.
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Проблема в том, что одна часть людей утверждает, что маски являются самым лучшим способом в борьбе с распространением коронавируса. Зато другая часть людей убеждена, что общенациональное требование носить маски – это нарушение индивидуальных прав человека.
Сам Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения масочного режима в стране.
"Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это (действенность масочного режима – ред.)", – заявил Трамп.
Впрочем, еще 14 июля президент США призывал людей носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 июля в США подтвердили свыше 3 миллиона 648 тысяч подтвержденных случаев заражения и почти 140 тысяч смертей во время течения болезни.
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