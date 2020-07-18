Трамп выступает против введения масочного режима в США

Впрочем, еще 14 июля президент США призывал людей носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавірусної инфекции.

На протяжении всей пандемии коронавируса Дональд Трамп неохотно призвал американцев носить маски. Зато самого президента Америки видели в маске только один раз.

Ношение масок – чувствительная тема в США, которая часто приводит к спорам и дракам в магазинах и на городских улицах, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Fox News.

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Проблема в том, что одна часть людей утверждает, что маски являются самым лучшим способом в борьбе с распространением коронавируса. Зато другая часть людей убеждена, что общенациональное требование носить маски – это нарушение индивидуальных прав человека.

Сам Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения масочного режима в стране.

"Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это (действенность масочного режима – ред.)", – заявил Трамп.

Впрочем, еще 14 июля президент США призывал людей носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 июля в США подтвердили свыше 3 миллиона 648 тысяч подтвержденных случаев заражения и почти 140 тысяч смертей во время течения болезни.

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