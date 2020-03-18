В Китае начинают испытания новой вакцины от коронавируса (видео)

На испытания вакцины понадобится около восьми месяцев.

Китай начинает клинические испытания новой вакцины от коронавируса.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, что работать над вакциной группа эпидемиологов начала в Ухане еще в конце января. Препарат готов к тестам. На это, говорят китайские ученые, потребуется до 8 месяцев.

В мире, тем временем, более 200 тысяч инфицированных, более 8 тысяч человек - умерли и почти 83 тысячи - выздоровели.

Как сообщал УНИАН, в Китае медицинские органы заявили, что лекарства, которые в Японии используют для лечения новых штаммов гриппа, оказались эффективными при лечении пациентов с коронавирусом. У пациентов, которые получили японский препарат, через четыре дня не обнаружили коронавирус. В то же время анализы пациентов, которые не употребляли эти лекарства, становились отрицательными только через 11 дней.