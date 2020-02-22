Коронавирус в Италии: уже 50 заражений, за сутки количество выросло более чем в 8 раз
На севере Италии вирус Covid-19 обнаружили уже у 50 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.
Сообщается также о одного пациента с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.
Стоит отметить, что накануне власти Италии сообщали о 6 случаях заражения - то есть за сутки количество зараженных возросло более наж в 8 раз.
Наихудшее состояние сейчас у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.
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Как сообщалось, от коронавируса в Италии умерли два человека - мужчина и женщина, обоим было больше 70 лет.
Десять муниципалитетов региона изолировали, 250 человек, которые контактировали с инфицированными, находятся в карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.
В регионе Венето власти распорядились приостановить работу учебных заведений.
Власти Италии утверждают, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.