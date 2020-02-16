Китайской фармкомпании разрешили начать продавать возможное лекарство от коронавируса

Компания продолжит клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве.

Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат Favipiravir в качестве потенциального лекарства от коронавируса.

В компании уточнили, что будут продолжать клинические испытания препарата после его появления на рынке в новом качестве, сообщает Reuters.

Как заявил директор Центра биотехнологических разработок при китайском Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, в клинических испытаниях Favipiravir участвовали 70 пациентов, пишет China.org.

По первоначальным данным, препарат обладает относительно очевидной эффективностью и с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты. Аналогичные испытания проходят еще несколько препаратов.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.