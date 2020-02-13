"Каждый день шансы уменьшаются": Нигерия не эвакуирует своих граждан из Хубэя (видео)

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Более 50 студентов из Нигерии в китайском Хубэй заявили, что их правительство игнорирует эвакуацию и обеспечение их медикаментами в связи с распространением смертельной пневмонии в провинции.

Об этом в комментарии CNN сообщил один из группы иностранцев Винсент.

По словам парня, он вместе со своими соотечественниками неоднократно обращался к правительству Нигерии с просьбой эвакуировать их и обеспечить медикаментами, в частности масками, перчатками и средствами для дезинфекции.

Читайте такжеВпервые коронавирус из Китая зарегистрировали в Лондоне

Страна послала ему 2 870 долларов помощи на питание и лекарства. Но четкого ответа, когда же правительство эвакуирует своих граждан, нет до сих пор.

«Мы до сих пор не имеем четких указаний, когда нас эвакуируют, куда нас поместят в карантин и произойдет ли это вообще. Каждый день шансы на эвакуацию уменьшаются. Это отсутствие поддержки со стороны нашей страны», – добавил Винсент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 тыс. 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 369 - летальные.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По последним данным китайских властей, число умерших в КНР вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигает уже более 1,3 тыс. лиц. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, составляет 59 тыс. 651. Выздоровели – 5 тыс. 646 человек.