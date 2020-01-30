В Китае ввели уголовное наказание за отказ лечиться от коронавируса и соблюдать карантин

Преступниками также будут считаться носители коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют болезнь.

В китайской провинции Хубэй ввели уголовное наказание за препятствование работе медиков, отказ соблюдать карантин и намеренное распространение коронавируса.

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Как сообщает «Гордон», соответствующее заявление 29 января опубликовал департамент общественной безопасности провинции.

Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекаться люди с заражением или подозрением на заболевание, которые отказываются лечиться или соблюдать карантин.

Преступниками также будут считаться носители нового коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют болезнь.

Предусмотрено наказание за преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медиков, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Есть и более необычные запреты: запрещено приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (по традиции в Китае на похоронах жгут бумажные купюры), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии. По состоянию 30 января число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицированы 7 894 человека.