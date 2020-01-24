В китайском Ухане экстренно построят больницу для инфицированных коронавирусом (фото, видео)

В Китайском городе Ухань, где были зафиксированы первые случаи заболевания новым коронавирусом, начали строительство больницы на тысячу мест.

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Объект планируют сдать в эксплуатацию уже к началу февраля, передает 112.ua со ссылкой на Xinhua. В частности, больницу на тысячу койко-мест построят на площади 25 тыс. кв м. Это будет модульная конструкция, собранная из небольших готовых блоков.

Строительство началось сегодня, 24 января. На месте будущей больницы уже работает специальная техника, которая расчищает территорию, готовя место для фундамента.

Больницу аналогичного типа в 2003 году в Пекине построили за семь дней, когда в городе произошла вспышка коронавируса SARS.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что число зараженных новым смертельным коронавирусом возросло до 830. По данным китайских властей, по состоянию на утро пятницы было зафиксировано 25 смертельных исходов от поражения коронавирусом.