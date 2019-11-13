Назван простой способ затормозить старение мозга

Никогда не поздно начать заниматься, подчеркивают ученые.

Норвежские ученые заявили, что физическая активность способна снизить риск развития деменции.

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Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. "Важно сказать, что никогда не поздно начать заниматься. Средний возраст участников в начале исследования — 60 лет. Улучшение кардиореспираторной выносливости связано с пониженным риском развития деменции. Те, кто не занимался физкультурой в 80-е годы, но начал спустя десять лет, отсрочили заболевание на два года", - говорится в исследовании.

При этом занятия с повышенной нагрузкой показали большую эффективность по сравнению с умеренными физическими упражнениями.

Деменция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости (олигофрении), слабоумия врождённого или приобретённого в младенчестве, представляющей собой недоразвитие психики, деменция — распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга, наиболее часто — в старости.

Ранее ученые заявили, что общение с друзьями в преклонном возрасте - 50-60 лет - может стать профилактикой развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем.