74-летняя женщина родила двойню

Женщина смогла забеременеть благодаря процедуре искусственного оплодотворения.

Жительница Индии, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.

Малышки появились на свет с помощью кесарева сечения, во время операции никаких осложнений не возникло, передает Hindustan Times.

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"Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла отойти от стресса", — сказал врач.

Кроме того, женщина не сможет кормить детей грудным молоком. Известно, что ей удалось выносить и родить двойняшек из-за отсутствия медицинских осложнений, в том числе диабета и гипертензии.

Ранее жительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова родила близнецов – дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца.