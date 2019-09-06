74-летняя женщина родила двойню
11:54, 06 сентября 2019Зарубежные новости
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Женщина смогла забеременеть благодаря процедуре искусственного оплодотворения.
И мать, и новорожденные здоровы / фото pixabay.com
Жительница Индии, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Малышки появились на свет с помощью кесарева сечения, во время операции никаких осложнений не возникло, передает Hindustan Times.
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"Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла отойти от стресса", — сказал врач.
Кроме того, женщина не сможет кормить детей грудным молоком. Известно, что ей удалось выносить и родить двойняшек из-за отсутствия медицинских осложнений, в том числе диабета и гипертензии.
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