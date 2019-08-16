Ученые обнаружили в человеческом теле новые клетки, которые испытывают боль

Открытие может помочь в разработке новых обезболивающих препаратов.

Исследователи утверждают, что открыли новый особый тип клетки. Они окружают нервные клетки, которые простираются к внешним слоям кожи и участвуют в процессе, который люди называют болью.

Как сообщает The Guardian, ученые утверждают, что открытие предлагает новый взгляд на природу болезненных ощущений и могут дать ответ на давние вопросы.

"Главный вопрос для нас сейчас, вызивают ли эти клетки на самом деле определенные виды хронических болевых расстройств", - пояснил соавтор исследования профессор Патрик Ернфорс из Каролинского института в Швеции.

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Находка - это так называемые Шванновские клетки, которые по своей форме похожи на осьминогов. Они окутывают нервные клетки, помогая им оставаться живыми. Ученые обнаружили, что тело их находки обычно размещается под внешним слоем кожи. Но ее длинные окончания окутывают окончания чувствительных к боли нервных клеток в эпидермисе. Исследователи были удивлены своим открытием. Потому что до этого времени считалось, что окончания нервных клеток в эпидермисе оголенные и ничем не покрыты.

Но главным выводом исследования стало то, что сами Шванновские клетки тоже способны чувствовать боль. Это может помочь в разработке новых обезболивающих препаратов.