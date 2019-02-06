Хирурги напрасно удаляют женщинам кисту яичников - ученые

Тысячи женщин проходят через рискованное и ненужное удаление кисты в яичниках, как показало исследование. Между тем в 80% случаев эти кисты растворяются сами по себе в течение двух лет.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что тысячи женщин проходят через рискованные операции по удалению кисты в яичниках, которые им в реальности вообще не нужны.

До 80% подобного рода кист проходят сами по себе в течение двух лет без всяких операций. А значит, врачи должны выбрать стратегию ожидания, а не радикального удаления кисты, передает MedikForum.

Эта стратегия предусматривает регулярные визиты к врачам и использование ультразвукового оборудования для контроля роста новообразований. Если киста не растет, ее лучше не трогать, пока она самостоятельно не исчезнет.

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Кисты яичников - очень распространенное явление, которое обычно не вызывает никаких выраженных симптомов. В некоторых случаях киста может спровоцировать тазовую боль и вздутие. Новое исследование показало, что опасность кист, которые вызывают серьезные проблемы, сильно преувеличена в медицине. Авторы исследования наблюдали почти за 2 000 женщин из 10 стран, включая и Великобританию. Большинство из них не проходили через хирургические операции по удалению кисты, а просто посещали врачей, которые наблюдали за этими новообразованиями. В 80% случаев кисты исчезали сами по себе в течение двух лет, они не требовали никаких хирургических операций.

Авторы исследования подчеркивают, что медики не должны торопиться направлять пациентов на операции в случае доброкачественных новообразований в яичниках. Если ультразвуковое исследование полностью исключает рак, то кисту какое-то время следует просто наблюдать. Особенно, если её наличие не вызывает никаких болезненных симптомов у женщины.

Ранее в Дании врачи создали так называемые «искусственные яичники» из человеческих тканей с целью помочь женщинам иметь детей после очень токсических терапий, которые могут вызвать бесплодие.