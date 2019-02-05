Обнаружена смертельная опасность просмотра телевизора

Отмечается, что во всем мире повысилась заболеваемость колоректальным раком среди людей младше 50 лет.

Ученые выяснили, что у молодых людей, долго сидящих в том числе за просмотром телевизора, повышается риск развития околоректального рака.

Было проведено многолетнее исследование с участием 89 тыс. 278 американцев, пишет EurekAlert!.

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В ходе исследования выяснилось, что люди, тратившие на просмотр телевизора больше часа в день, заболевали раком на 12% чаще. Риск возрастал до 70% при увеличении времени до двух часов и более.

Отмечается, что на эту связь не влияет индекс массы тела и физические упражнения.

"Это исследование может помочь выявить тех, кто подвержен высокому риску развития онкологии. Сейчас мы знаем, что скрининг должны проводить и в молодости", - рассказал Инь Цао, один из ученых.

Ранее онколог рассказал, что лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни.