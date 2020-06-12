Как определить беременность: первые признаки и симптомы

Симптомы беременности на ранней стадии порой могут быть более точными, чем тест. Если женщина прислушивается к своему телу - она сможет с легкостью распознать наступление "чуда".

Определение беременности по первым признакам является неточным, однако, если женщина планирует беременность и прислушивается к своему телу - узнать о беременности она сможет еще до того, как можно делать тест.

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Можно выделить два вида признаков беременности: явные и неявные.

К неявным относятся, например, сны о беременности, частая и резкая смена настроения, усталость, сонливость, апатия, увеличение естественных выделений, угревые высыпания или сухость кожи. Все это н является прямым признаком беременности и может наблюдаться в любой отрезок жизни.

Признаки беременности

Задержка. Главным и самым известным симптомом того, что вы забеременели, является отсутствие менструального цикла. Если критические дни по графику не пришли и запаздывают больше, чем на 3 дня, то самое время бежать за тестом на беременность.

Учащение мочеиспускания. Во время беременности кровоток увеличивается и это приводит к тому, что почки перерабатывают больше жидкости, чем обычно, что может вызвать частое мочеиспускание даже на ранних стадиях беременности.

Утренняя тошнота и рвота. Тошнота и утренняя рвота обычно развиваются на 4-6 неделе беременности. На самом деле такие симптомы могут возникать не только по утрам, но и вообще в любое время суток. Этот симптом характерен для первых 12 недель беременности. Если вас часто тошнит, то нужно обязательно следить за тем, что вы пьете достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания организма.

Изменение состояние груди. К таким изменениям относятся:

Увеличение груди;

Увеличение сосков;

Изменение ореолы соска и даже образование небольших бугров на ореоле;

Болезненные ощущения и наливание груди.

Все эти признаки чаще всего проявляются перед месячными, но также являются и признаками беременности. Обычно перед месячными такое состояние бывает за 1-2 дня, а во время беременности в течение длительного времени.

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Боли внизу живота и в пояснице. Такие боли говорят о возможной беременности. Это связано с непосредственным формированием плодного яйца и увеличением матки.

Расстройство желудка и запоры. Сами по себе єти признаки совсем не показатель успешного зачатия. Но есть женщины, организм которых таким стрессовым образом реагирует на начало беременности.

Повышенное кровяное давление и головокружения. Чаще всего на ранних сроках беременности у женщин кровяное давление падает, что может вызывать чувство головокружения из-за расширения сосудов головного мозга. Повышенное кровяное давление в первые 20 недель беременности обычно значит, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые происходят параллельно с беременностью. Такой симптом мог присутствовать незамеченным до беременности, но мог и развиться в ходе процесса. В таких случаях особенно важно следить за своим давлением и проконсультироваться с врачом.

Повышение базальной температуры тела.Базальная температура тела — это самое низкое значение температуры тела, которого оно достигает во время покоя или сна. Определяется она измерением ранним утром температуры посредством введения термометра в прямую кишку. Обычная температура тела также может повышаться, особенно во время жары или физической активности. Важно потреблять в таких случаях достаточное количество жидкости. Убедитесь, что вам не жарко спать.

Отечность конечностей. Чаще всего возникает на более поздних сроках беременности, в основном вечером после тяжелого дня. Однако бывают случаи, когда данный признак проявляется и на ранних сроках беременности.

Увеличение количества слюны. Беременным иногда кажется, что рот постоянно наполнен слюнями, это связано с увеличением работы слюнных желез. Обильное слюноотделение является вполне нормальным явлением для беременной женщины. Поэтому не пугайтесь, скоро данный симптом исчезнет.

14 первых признаков беременности до задержки месячных

Первые признаки беременности после месячных до предполагаемого начала нового цикла, когда должна произойти задержка, выражены слабо и зависят от индивидуальной реакции организма на новое состояние. К симптомам, указывающим на недавнее зачатие, относятся:

Легкая тянущая или покалывающая боль внизу живота.

Увеличение и болезненность молочных желез.

Изменение количества влагалищных выделений.

Учащенное мочеиспускание.

Имплантационное кровотечение.

Отчетливое проявление сосудистого рисунка на конечностях, животе и груди.

Подъем базальной температуры.

Расстройство пищеварения.

Усиленное слюноотделение.

Усталость, сонливость, быстрая утомляемость.

Чувство тяжести в тазовой области.

Боли в пояснице.

Головные боли.

Повышение аппетита.

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