Обнаружен простой способ оставаться здоровым всю жизнь: в этом поможет партнер
13:37, 12 февраля 2020Отношения
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Оптимистичный партнер помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным.
Оптимистичный партнер поможет сохранить здоровье / фото pixabay.com
Американские ученые выяснили, что совместная жизнь с оптимистичным партнером поможет сохранить умственное здоровье.
Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
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Так, жизнь с таким спутником способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера, деменции и других нарушений когнитивных способностей.
Исследователи обнаружили связь между браком с оптимистичным человеком и низким риском ухудшения умственного здоровья в ходе восьмилетних наблюдений за 4,5 тыс. пар.
Ученые отмечают, что оптимистичный партнер помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным.
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