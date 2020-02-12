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Обнаружен простой способ оставаться здоровым всю жизнь: в этом поможет партнер

13:37, 12 февраля 2020
Отношения
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Оптимистичный партнер поможет сохранить здоровье / фото pixabay.com

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Так, жизнь с таким спутником способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера, деменции и других нарушений когнитивных способностей. 

Исследователи обнаружили связь между браком с оптимистичным человеком и низким риском ухудшения умственного здоровья в ходе восьмилетних наблюдений за 4,5 тыс. пар.

Ученые отмечают, что  оптимистичный партнер помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным.

Ранее канадский нейробиолог Дэниел Левитин заявил, что человек достигает пика счастья и радости в 82 года.

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