Обнаружен простой способ оставаться здоровым всю жизнь: в этом поможет партнер

Оптимистичный партнер помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным.

Американские ученые выяснили, что совместная жизнь с оптимистичным партнером поможет сохранить умственное здоровье.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Так, жизнь с таким спутником способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера, деменции и других нарушений когнитивных способностей.

Исследователи обнаружили связь между браком с оптимистичным человеком и низким риском ухудшения умственного здоровья в ходе восьмилетних наблюдений за 4,5 тыс. пар.

Ученые отмечают, что оптимистичный партнер помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным.

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