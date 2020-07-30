У детей будут спрашивать о самочувствии: в правительстве рассказали об учебном процессе с 1 сентября

Преподаватели должны будут проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока, а учеников будут опрашивать о состоянии здоровья.

В Украине новый учебный год начнется вовремя с 1 сентября с учетом особенностей эпидемиологической ситуации в различных областях в условиях адаптивного карантина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей для обсуждения организации учебного года 2020/2021 в условиях адаптивного карантина, обеспечения учебных заведений учебниками и использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам.

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«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице», - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым все регионы Украины будут разделены на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Он уточнил, что в зависимости от эпидситуации на отдельных территориях, в районах, городах «красной» зоны будут приниматься отдельные решения.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении правительства от 22 июля прописаны четкие нормы по организации работы учебных заведений.

«Они направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса», - заявил Ляшко.

Главный санврач добавил, что преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

«Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей относительно состояния здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», - добавил Ляшко.

Отдельно Шмыгаль подчеркнул, что критически необходимо обеспечить учебные заведения книгами, завершить все реконструкции и ремонты: «Все это должно быть сделано до 1 сентября».

Также очень важный момент, по словам премьера, - это использование средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам. В частности, он подчеркнул, что в областях очень низкий процент использования средств по программам «Действенная школа» и «Новая украинская школа».

«Прошу ОГА дать соответствующие задания своим сотрудникам и поставить на контроль эффективное использование средств. Потому что ресурсы предоставлены, но они не используются. Процент использования критически низкий», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве образования и науки предлагают, чтобы дети во время уроков снимали маски, и рекомендовать смешанную форму обучения.

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