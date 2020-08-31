Первый диагноз был подтвержден в июне, второй - в августе. У пациентки есть сопутствующие заболевания.

В Одесской области женщина, переболевшая COVID-19 этим летом, повторно заразилась коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

«Всемирная организация здравоохранения предупреждала о нестойком иммунитете и возможности повторного инфицирования... И такой случай зарегистрирован у нас, в Измаильском районе», - сказал Гончаров.

По его словам, в данном случае в июне был подтвержден диагноз COVID-19, а после лечения получено два подтвержденных лабораторно негативных результата теста на коронавирус.

«Второе инфицирование произошло в августе, и 25 числа диагноз подтвержден лабораторно. У больной есть сопутствующие заболевания, в том числе - эндокринная патология. Состояние - средней тяжести. Больная находится в стационаре», - отметил Гончаров.

Коронавирус в Одесской области:

17 августа стало известно, что в Одессе медработники массово увольняются из больницы (ГКБ №5), в которую с 13 августа начали доставлять людей с подозрением на COVID-19. За эти несколько дней уволились 2 врача и 5 медсестер, 7 младших медицинских сестер, 8 врачей ушли в отпуск без содержания.

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В Одессе остановлено работу главка миграционной службы через COVID-19 среди сотрудников.

По состоянию на утро 31 августа, в Одесском регионе зарегистрировано 7287 случаев COVID-19.

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Автор: Лариса Козовая