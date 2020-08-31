В Одесской области женщина, переболевшая COVID-19 этим летом, повторно заразилась коронавирусом.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
«Всемирная организация здравоохранения предупреждала о нестойком иммунитете и возможности повторного инфицирования... И такой случай зарегистрирован у нас, в Измаильском районе», - сказал Гончаров.
По его словам, в данном случае в июне был подтвержден диагноз COVID-19, а после лечения получено два подтвержденных лабораторно негативных результата теста на коронавирус.
«Второе инфицирование произошло в августе, и 25 числа диагноз подтвержден лабораторно. У больной есть сопутствующие заболевания, в том числе - эндокринная патология. Состояние - средней тяжести. Больная находится в стационаре», - отметил Гончаров.
Коронавирус в Одесской области:
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