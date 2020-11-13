Адаптивный карантин в Украине подходит к концу.

Адаптивный карантин в Украине подходит к концу, правительство установило единые ограничения по всей стране и ввело «карантин выходного дня», который уже начнет действовать со следующих суток. Суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине вновь установил новый антирекорд.

Коронавирус в Украине - статистика 13 ноября

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 тыс. 787 новых случаев заболевания COVID-19.

Так, за минувшие сутки коронавирус выявили, в частности, у 388 детей и 555 медиков. В больницы с осложнениями госпитализировали 1 тыс. 587 человек.

По состоянию на утро 13 ноября подтверждено 172 летальных случая, выздоровели 6 тыс. 155 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 512 тыс. 652 человека, выздоровели - 233 тыс. 849, умерли - 9 тыс. 317.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Коронавирус в мире - статистика 13 ноября

По состоянию на утро 13 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 681 305 человек (+611,5 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Гопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 292 279 человек (+9 тыс. за сутки), выздоровело 34 100 144.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 10 546 023, умерло 242 066, излечилось 4 051 256.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 683 916 заболевший, 128 121 умерший и 8 066 501 выздоровевший.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 781 582 человека инфицированы, 164 281 – умер, выздоровело 5 254 457 человек.

На четвертом месте Франция с 1 915 282 заболевшими и 42 599 умершими, на пятом Россия – 1 843 678 человек инфицированы, 31 755 умерли.

В Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии и Италии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Мексика и Перу приближаются к этому показателю.

Коронавирус в Киеве - данные за 13 ноября

В Киеве за сутки выявлено 1 тыс. 83 больных COVID-19, 13 человек умерли.

«В Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее число больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян», - заявил мэр Виталий Кличко.

Мэр добавил, что за сутки заболели: 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 61 медик.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 48 тыс. 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 тыс. 333 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.

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Автор: Олег Давыгора