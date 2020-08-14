Более 90% украинцев считают, что им не пришлось переболеть COVID-19 - опрос

По мнению трети украинцев, медики больше всего приложили усилия для сдерживания пандемии.

Более 90% опрошенных граждан Украины считают, что им не пришлось переболеть COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты общенационального репрезентативного опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 3-9 июля.

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На вопрос, болел кто-то из семьи, родственников или близких друзей COVID-19, 91,5% респондентов ответили, что не болели, 5,1% - что болели. Еще 3,4% затруднились ответить.

Не болели 96% опрошенных жителей юга Украины, 91,5% жителей центра, 91% жителей востока и 90% жителей запада.

По мнению 34,9% респондентов, больше всего приложили усилия для сдерживания пандемии COVID-19 врачи и медработники, 21,2% - местные власти (местный совет, местный председатель), 19,2% - центральная власть (президент, правительство), 16,8% - волонтеры и общественные организации, 14,4% - граждане, 9,7% - местные государственные администрации и органы власти, 7,4% - СМИ, 3,4% - местные мелкие предприниматели, 2,2% - местный крупный бизнес, 0,9% - местные организации политических партий. Еще 10,4% респондентов считают, что практически все упомянутые, благодаря объединению усилий, а 15,1% - никто из перечисленных. 7,5% затруднились ответить.

50,7% опрошенных считают, что главную ответственность за качество медицины и подготовку медицинских учреждений к работе в условиях пандемии несет Министерство здравоохранения. 17,7% - президент, 8,6% - Кабинет министров, 4,2% - врачи, 3,6% - Верховная Рада, 2,4% - местные советы и местные председатели. Другое - менее 2%. Еще 7,7% респондентов затруднились ответить.

*** Опрос был проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко