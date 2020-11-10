В целом по Украине больницы заполнены больными или с подозрением на коронавирус на 63,8%.

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в десяти областях. В среднем в стране заполнены 63,8% таких коек.

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Всего в Украине введено уже 45 361 больничная койка для COVID-19, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, наихудшая ситуация в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ривненской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1%), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях. В Киеве заняты 60% коек.

Также в Украине продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью, он составляет 324,5 на 100 тысяч человек при норме в 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области – 635,5. Лучшая в Кировоградской – 112,8.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко