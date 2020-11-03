17 народных депутатов от фракции "Слуга народа" сейчас находятся на больничном с положительным тестом на коронавирус.
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Об этом сообщила заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук в эфире телеканала Украина 24.
"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, но у нас сейчас, к сожалению, такой определенный рекорд по одновременному количеству больных COVID-19. Сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с положительным тестом на коронавирус", - сообщила Кравчук.
За вчера в Украине зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это – новый рекорд по количеству случаев заражения за сутки. Предыдущий был 31 октября, тогда заболели 8 752 человека.
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