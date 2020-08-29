При этом выздороветь удалось 56 138 гражданам.

По состоянию на утро 29 августа в Украине зарегистрировали еще 2 481 новых инфицированных коронавирусом. С начала пандемии уже 116 978 больных.

Об этом говорится в данных системы мониторинга СНБО относительно распространения эпидемии.

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Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве – 265, Харьковской области – 247 и Тернопольской – 227.

При этом удалось выздороветь 56 138 гражданам, в эти сутки – 1 055. В то же время активных больных в Украине 58 348 человек, за сегодня – 1 385.

С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 2 492, за сегодня – 41 летальный случай.

Коронавирус в Украине: новости за 29 августа

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Автор: Яна Ставская