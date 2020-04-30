Комаровский рассказал, почему люди чаще заражаются коронавирусом в храмах (видео)
Вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе при отсутствии в помещении интенсивного воздухообмена.
Об этом рассказал известный украинский педиатр Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube.
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"Если в помещении значительное количество людей и нет интенсивного воздухообмена, того самого сквозняка, которого наши люди боятся больше в 100 раз, чем коронавируса. Так вот, если его нет и много людей в помещении, то в этих условиях вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе", - сказал он.
Комаровский подчеркнул, что это еще раз объясняет, почему люди так активно заражаются в палатах, храмах и тюрьмах.
Ранее УНИАН сообщал, что церкви стали масштабными разносчиками коронавируса. Массовые скопления людей и полное игнорирование средств безопасности - это идеальная среда, в которой смертельный вирус находит новых жертв.
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