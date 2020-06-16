В Минздраве назвали время, за которое можно получить результаты теста на COVID-19

По состоянию на 16 июня задержки в проведении тестирований есть только в Волынской и Донецкой областях.

В Министерстве здравоохранения отметили, что работа лабораторий налажена, а значит результаты теста на наличие коронавирусной болезни можно получить от 7 часов до суток времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, по состоянию на 16 июня задержки в проведении тестирований есть только в Волынской и Донецкой областях.

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"Вообще мы стараемся делать срок тестирования около семи часов. В это время входит и транспортировка образцов и непосредственно тестирование. Стараемся делать это максимум в течение суток, не больше", - отметил Максим Степанов.

Министр добавил, что конечно, иногда есть проблемы, в частности, когда большое количество тестирований сразу.

"В таком случае мы начинаем распределять это между областями, но мы уже наладили работу лабораторий", – добавил министр.

Так, только за прошедшие сутки в Украине провели методом ПЦР-тестов – 507 251 исследование, методом ИФА – 89 358. Коронавирусную болезнь из них обнаружили у 666 человек.

Сейчас в Украине тестируют тремя методами: ПЦР, ИФА и экспресс-тестами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 16 июня зарегистрировано 32 тыс. 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 тыс. 528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев.

За минувшие сутки было совершено 16 тыс. 476 тестирований, из них 9 тыс. 376 исследований методом ПЦР и 7 тыс. 97 - методом ИФА.

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