В Киевской духовной академии УПЦ МП зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19

Все 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

В Киевской духовной академии УПЦ Московского патриархата лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении академии в Facebook.

Отмечается, что 14 апреля, согласно распоряжению мэра Киева Виталия Кличко, в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии было проведено ПЦР-тестирование на COVID-19.

«16 апреля, около 21:00, Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом», - говорится в сообщении.

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Также указывается, что письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля. «Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля, но результаты этого исследования еще неизвестны.

*** Киевская духовная академия - высшее богословское учебное заведение УПЦ Московского патриархата, которое осуществляет подготовку священнослужителей, преподавателей богословских учебных заведений, церковных ученых. Академия готовит специалистов образовательно-квалификационного уровня: кандидат богословия, магистр богословия. Заведение расположено по адресу ул. Лаврская, 15.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

В Киево-Печерской Лавре почти у 100 человек обнаружили коронавирус, три монаха умерли. Лавру закрыли на карантин.

Также случаи COVID-19 зафиксированы в Ионинском монастыре.

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