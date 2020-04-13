Врач рассказала о совершенно новых симптомах коронавируса

Она озвучила последние данные, по которым коронавирус может протекать бессимптомно у почти 20% людей, которые при этом могут быть заразными.

Кроме "классических" симптомов коронавируса COVID-19, у пациентов наблюдаются еще и атипичные симптомы, такие как потеря чувствительности лицевого и тройничного нервов.

Об этом рассказала Obozrevatel врач отделения терапии и гериатрии больницы "Милосердие" в Тоскане, волонтер организации Красный Крест – украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает в Пизе.

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По ее словам, к "классическим" симптомам коронавируса можно отнести сухой кашель, температуру выше 37,5, часто даже выше 38, которая плохо сбивается парацетамолом, в более тяжелых случаях – одышка и дыхательная недостаточность.

"Есть еще атипичные симптомы, которые могут возникать как одиночно, так и вместе с "классическими". Среди них аносмия (потеря обоняния, - УНИАН), потеря вкусовой чувствительности, слезотечение, фронтальный синусит, иногда потеря чувствительности лицевого, тройничного нервов: чувство онемения, покалывания или боли в области лица, шеи", – отметила украинка.

Она озвучила последние данные, по которым коронавирус может протекать бессимптомно у почти 20% людей, которые при этом могут быть заразными.

"Еще 20% имеют легкую или нетипичную симптоматику и примерно 4,5% имеют критическое течение болезни", – добавила Бессонова.

При этом женщины, согласно статистике, болеют реже мужчин и реже имеют тяжелое течение.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.