В Киево-Печерской лавре рассказали, от чего умер монах, умолчав о коронавирусе
Причиной смерти насельника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Нектария стала пневмония.
Об этом сообщили в пресс-службе Лавры, передает ТСН.
"Он заболел пневмонией раньше, еще тогда, когда только начали распространяться слухи (ред. - о коронавирусе в Лавре)", - сказали в пресс-службе.
При этом информацию о коронавирусе там не комментировали.
Читайте такжеВ Киево-Печерской лавре рассказали о госпитализации и здоровье митрополита Павла
Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.
По состоянию на 6 апреля в Лавре было подтверждено четыре случая заболевания COVID-19.
12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире