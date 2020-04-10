В Одесской области за сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса
02:46, 10 апреля 2020Страна
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Всего в регионе зарегистрирован 51 официально подтвержденный случай COVID-19.
Иллюстрация / REUTERS
В Одесской области за сутки подтверждено 8 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.
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"Всего в нашей области зарегистрирован 51 официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом", - отметил глава ОГА, добавив, что детали из лабораторного центра Минздрава в Одессе еще ожидаются.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 апреля в Одесской области было зарегистрировано 43 инфицированных COVID-19, в числе которых – трое медиков.
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