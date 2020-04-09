Два инфицированных за сутки: в Ривненской области уже 66 больных COVID-19

Сейчас на проверке в лаборатории находится еще 19 проб на коронавирус, результаты будут известны сегодня к вечеру.

В Ривненской области зарегистрировано 66 больных COVID-19, в течение суток зафиксировано два новых случая.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

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"По состоянию на утро 9 апреля в Ривненской области зарегистрировано два новых случая на COVID-19. Это 58-летняя женщина из Березного и 47-летняя - из села Богуши Березновского района. Предварительно они контактировали с родственниками и знакомыми из Тынного", - написал он.

По словам чиновника, сейчас на проверке в лаборатории находится 19 проб на коронавирус, результаты будут известны сегодня к вечеру.

"Таким образом всего в Ривненской области зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19", - отметил Коваль.

Председатель ОГА также рассказал, что Ривненской областной лабораторный центр получил очередную поставку тест-систем для проведения более 2 тыс. 200 молекулярно-генетических исследований на коронавирус, а также расходные материалы, необходимые для этих анализов.

Кроме того, в область поступило два ИВЛ-аппарата и 2 тыс. защитных костюмов, закупленные управлением здравоохранения Ривненской ОГА.

Аппараты направят в Сарненскую ЦРБ и Дубенскую городскую больницу, а костюмы – в определенные госпитальными базами медучреждения и для скорой помощи.