В Украине зафиксировано уже 548 случаев коронавируса
22:22, 30 марта 2020Страна
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Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19, 8 человек выздоровели.
Восемь человек выздоровело / Фото: facebook/cvODA
В Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения «Коронавирус_инфо».
«По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. В целом 8 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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