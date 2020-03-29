Зеленский рассказал о трех сценариях развития ситуации с эпидемией коронавируса в Украине
Президент Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях развития ситуации с эпидемией коронавируса в стране и отметил, что в случае двух худших сценариев, при которых 25-50% украинцев одновременно заболеет COVID-19, медицинская система Украины не выдержит.
Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на его странице в Facebook.
По словам президента, задача власти - максимально уберечь людей.
"Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не 20 миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки», - подчеркнул он.
"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый. От трех до пяти процентов одновременно заболевших коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм", - подчеркнул глава государства.
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"Второй сценарий. 25 процентов больных. Третий - более 50 процентов одновременно больных коронавирусом. Второй и тем более третий сценарий - наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - добавил Зеленский.
По его словам, каждый украинец должен осознать, что "карантин - это не каникулы".
"Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью", - отметил президент.
Поэтому он призвал граждан продолжать оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, как бы ни хотелось это сделать.
"Оставайтесь дома. Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро, благодаря единству и сплоченности мы все перейдем на здоровое и счастливое время", - резюмировал Зеленский.
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