В Киеве выросло количество инфицированных коронавирусом

Как сообщил Кличко, количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в столице возросло до 40 человек, среди инфицированных – 70-летний военный.

В Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирус. Количество киевлян, что заболели COVID-19, возросло в городе до 40 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеВ Украине количество больных коронавирусом поспело 156, жертв - пять

"В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр" Минздрава Украины еще 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.

По словам Кличко, заболели: женщина 35 лет и пять мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Один - 70-летний военнослужащий - в военный госпиталь, один больной человек лечится на самоизоляции дома.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.

Читайте также: