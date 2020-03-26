В Киеве выросло количество инфицированных коронавирусом
В Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирус. Количество киевлян, что заболели COVID-19, возросло в городе до 40 человек
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
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"В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр" Минздрава Украины еще 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.
По словам Кличко, заболели: женщина 35 лет и пять мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Один - 70-летний военнослужащий - в военный госпиталь, один больной человек лечится на самоизоляции дома.
Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.
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