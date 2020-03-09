В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на коронавирус

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.

В Черновцах сегодня медики госпитализировали еще одного мужчину с подозрением на инфицирование новым коронавирусом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

В ОГА отмечают, что пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.

Результаты тестов на коронавирус у шестерых буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден коронавирус у контактных лиц.

7 марта в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.