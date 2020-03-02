Декларации с семейными врачами уже заключили 29 миллионов украинцев - Скалецкая

Министр здравоохранения напомнила, что уже через месяц в Украине заработает Программа медицинских гарантий.

29 миллионов граждан Украины в настоящее время заключили декларации с семейными врачами.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в Facebook.

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"Сегодня 1 марта, а это значит, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи. Заработает Программа медицинских гарантий. Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства. На сегодняшний день уже 29 млн украинцев заключили декларацию с семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал - выбрать своего семейного врача", - написала она.

Как известно, реформа первичного звена медицины - семейных врачей и педиатров - полноценно началась в Украине в 2018 году.