Скалецкая рассказала, когда эвакуированные из Китая украинцы смогут покинуть "Новые Санжары"

Скалецкая пояснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта.

Утром 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр «Новые Санжары».

Об этом в интервью hromadske сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Мы еще должны переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные - ред.) уже в четверг смогут быть в своих родных городах», - рассказала министр.

Скалецкая пояснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные и сама министр смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.

Читайте такжеБыстрые тесты на выявление коронавируса поступят в Украину 10 марта - Минздрав

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра обеспечены все условия санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медики имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.