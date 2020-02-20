В Новых Санжарах жители начали кидать камни в полицию и подожгли шины

Полиция попыталась задержать нарушителей, возникли столкновения.

В 19:40 в Новых Санжарах жители подожгли шины, дрова и начали кидать камни в полицию.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, полиция попыталась задержать нарушителей. Возникли столкновения. Однако потом полиции поступила команда "Отойти назад", а пожарные машины начали тушить огонь.

Одному из мужчин стало плохо и жители начали кричать, что полиция убила человека. На место ЧП вызывать скорую помощь.

Однако машина скорой помощи проехать из-за столкновений не смогла. Врачам пришлось идти пешком, и они оказали медпомощь пострадавшему.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» на Полтавщине. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.

На место вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.