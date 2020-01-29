В Украине готовятся к пику заболеваемости гриппом и ОРВИ: медики дали советы (видео)

Врачи предупреждают, что пик массовых недомоганий еще впереди.

Украина перешагнула эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на полтора процента – об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Но врачи предупреждают, что пик массовых недомоганий еще впереди, говорится в сюжете ТСН.

С сегодняшнего дня в столичном лицее официально карантин. На вынужденный отдых часть детей отправили еще днем ранее из-за ОРВИ и скарлатина. Ориентировочно карантин продлится до конца недели. В целом в Киеве двери для учеников сегодня закрыли три учебных заведения, еще в 20 процесс ограничили частично. В помещениях продолжается уборка кабинетов.

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«Олег крутит в руках сумку с медикаментами, которые утром прописал врач. Мужчине диагностировали ОРВИ, в аптеке оставил кругленькую сумму – 817 гривень», – отмечается в сюжете.

Специалисты подсчитали, что гриппом в Украине с начала эпидсезона уже переболело около 2,5 миллиона человек. Жертвами болезни стали 13, погиб один ребенок.

До сих пор на среднем эпидемическом уровне находятся три региона: Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. Однако и там аптекари фиксируют увеличение спроса на противовирусные препараты, а также тесты на грипп. Инфекционист Сергей Крамарев советует не заниматься самолечением, особенно если опасную бациллу подхватил ребенок. Потому для лечения малышей недопустимо использовать те же препараты, что и для взрослых, поскольку беды могут натворить даже капли для носа. "Судороги и потеря сознания, отравление", - предостерегает специалист.

Чаще теперь покупают в аптеках и защитные маски для лица – хотя и не так активно, как в 2009 или 2011 годах, когда люди боялись свиного и куриного гриппа. Маски медики советуют надевать больным, чтобы те не распространяли инфекцию. А вот для людей здоровых они слишком полезными не станут: "Здесь с обеих сторон остается пространство, в которое попадает воздух, и с этим воздухом могут попасть и вирусы". Если уж и пользоваться такими в местах скопления людей, то не дольше двух часов, после чего менять на новые.

Витамины и различные комплексы также покупать не стоит – они скорее имеют эффект плацебо, то есть больных не спасут, но и вреда не нанесут. Зато врачи советуют своевременно вакцинироваться, придерживаться личной гигиены и сбалансировано питаться. И предупреждают: пика заболеваемости гриппом и ОРВИ стоит ожидать в ближайшую неделю.