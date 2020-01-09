В Черновицкой области 9 детей подхватили опасное заболевание

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово вакцинированы против коклюша, дифтерии, столбняка лишь 74% детей.

В Черновицкой области зарегистрировано 9 случаев заболевания коклюшем среди детей, самому младшему ребенку - 2,5 месяца.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Как отмечается, за лицами, находившимися в контакте с больными, организовано медицинское наблюдение. В очаге начат комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным центра, за 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 2 тыс. 063 случая коклюша. Уровень заболеваемости снизился на 2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

В ЦОЗ также отметили, что в Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово вакцинированы против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) лишь 74% детей.

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Специалисты напоминают, что коклюш - это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое легко передается от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании.

Дети, заразившиеся коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев - может сопровождаться временным прекращением дыхательных движений (апноэ).

Предотвратить коклюш можно вакцинацией. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). Вакцина доступна во всех регионах и является бесплатной.

Напомним, ранее в Острожском районе Ривненской области одномесячный ребенок умер от коклюша.