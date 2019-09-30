На Ривненщине произошло массовое отравление кондитерскими изделиями

Среди госпитализированных - трое детей.

В Ривненской области в Березновскую районную больницу 30 сентября были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей, отравившихся накануне после употребления приобретенных в магазине райцентра кулинарных изделий.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном учреждении «Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины», у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

В целом же, по информации специалистов центра, количество пострадавших после употребления кондитерских изделий, приобретенных в магазине районного центра Березное, увеличилось за выходные до 12 человек. Среди заболевших - 4 детей.

В лабораторном центре предполагают, что количество пострадавших может увеличиться.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября на Ривненщине зафиксирован новый случай группового пищевого отравления. Тогда с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратились шесть жителей Березновского района.