На Ивано-Франковщине во время отдыха отравились 13 детей

Все госпитализированные дети отдыхали в частной усадьбе "Горицвит".

В Ивано-Франковской области в ночь на 16 августа в Верховинскую центральную районную больницу госпитализировали 13 детей с предварительным диагнозом "пищевое отравление".

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Яремче девять детей из Харькова отравились в частной усадьбе

Уточняется, что пострадавшие дети 2003-2007 годов рождения.

Все дети отдыхали в частной усадьбе "Горицвит", расположенной в селе Верхний Ясенов Верховинского района. Всего в усадьбе отдыхает 30 детей.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в течение 12-13 августа в Береговскую центральную райбольницу в результате отравления на свадьбе госпитализировали 29 человек, в том числе 8 детей. Вскоре количество пострадавших возросло до 35 человек.