Доктор Комаровский развенчал популярный миф о детях

Существует несколько факторов, которые создают иллюзию массовой болезненности современных детей, говорит врач.

Доктор Комаровский развенчал миф о том, что современные дети стали очень болезненными и имеют с рождения редкие заболевания.

Об этом он написал на своем форуме для родителей. "Аллергия, непереносимость глютена, лактозы... Об этих диагнозах раньше слышали только продвинутые педиатры и узкие специалисты, а сегодня их определяют у каждого десятого ребенка", - написали на форуме.

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Комаровский опроверг это утверждение и объяснил, что существует несколько факторов, которые создают иллюзию массовой болезненности современных детей:

- ментальная привычка обсуждать детские болезни со всеми подряд;

- возможность современных средств коммуникации, прежде всего социальных сетей;

- теперь "непереносимость глютена" у конкретного ребенка – повод для обсуждения в тысячах аккаунтов и в миллионах комментариев;

- бизнес на людских страхах и людской неграмотности. Коммерческие обследования на аллергии и непереносимости, зачастую не имеющие никакого отношения к правде, огромное количество специальных лекарств и продуктов – без глютена, без лактозы – кто-то ведь должен все это покупать;

- вишенка на торте – некоторые медики. Низкооплачиваемые, униженные обществом и средствами массовой информации, пытающиеся улучшить свое благосостояние сотрудничеством с лабораториями, аптеками и магазинами со специальной особо полезной едой.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.