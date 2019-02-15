Супрун решила не тратить время на судебное заседание по иску "радикала"

И.о. министра пояснила, что ее подписи ждут десятки документов, поэтому она вместе с заместителями возвращаются в Минздрав и будут дальше работать. В судебном заседании примут участие адвокат Супрун и представители Министерства юстиции.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что она вместе со своими заместителями не будут участвовать в судебном заседании по рассмотрению дела по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука по существу, назначенном на сегодня в окружном административном суде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Супрун заявила журналистам перед началом судебного заседания.

По ее словам, в Украине продолжается трансформация здравоохранения.

«Мы врачи и самое главное для нас - это помогать нашим пациентам. Все, что мы сделали за последние три года, является именно этим: поддержка пациентов и развитие медицины в Украине», - отметила Супрун.

Она еще раз напомнила, что более 25 млн украинцев уже выбрали своих семейных врачей, 7 млн украинцев воспользовались программой «Доступные лекарства».

«Нам удалось провести прозрачные и эффективные государственные закупки лекарств и вакцин, экономится до 40% от цен. которые были до нас. Эти сэкономленные средства мы перенаправили на закупку дополнительных лекарств и вакцин, и это далеко не все. Также меняется медицинское образование, система финансирования здравоохранения. Жизнь и здоровье человека является ключевой ценностью этой системы. Всех этих изменений долго ждали украинцы и впереди у нас еще много работы. Хотим, чтобы еще 50 анализов были бесплатными для пациентов Украины - это лишь один из вызовов, которые мы имеем на этот год», - сказала и.о. министра.

Супрун считает, что сейчас ее команду хотят отвлечь от реформ другими делами.

«Мы не позволим это сделать, потому что для нас важнейшая ценность - это здоровье, лечение и помощь гражданам Украины», - снова уверила она.

Супрун выразила благодарность президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады Украины, всему правительству за оказанную ей поддержку.

«Вчера разблокировали работу нашего министерства. Я вчера уже начала подписывать приказы, чтобы направлять пациентов на лечение за границу, чтобы развозить лекарства по нашим областям, чтобы пациенты получали лекарства, которые были на наших складах, и мы не могли их развозить, потому что ждали моей подписи на приказы. Многие из этих лекарств имеют короткий срок годности. Самый короткий - 21 день и 7 дней они были на складах, и мы не могли развозить», - напомнила и.о. министра.

По словам Супрун, сегодня её подписи ждут десятки документов.

Читайте такжеДело Супрун: судья заявил о самоотводе

«Поэтому сейчас мы с заместителями возвращаемся в Минздрав и будем дальше работать. Оставляем наших представителей, моего адвоката, представителей Министерства юстиции, чтобы они здесь участвовали в деле, а мы возвращаемся в министерство, чтобы продолжать вместе с нашей командой трансформацию здравоохранения Украины», - подчеркнула она.

И.о. министра здравоохранения заявила, что не позволит остановить изменения, «время которых давно пришло».

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун выполнять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу по выполнению Супрун обязанностей министра здравоохранения.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.

Супрун заявила, что утром 14 февраля снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения. Она является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.