Ubisoft требует от Steam убрать из открытого доступа графики с количеством игроков

Ресурс Fandom Pulse, сославшись на свои источники, сообщает, что крупнейший французский издатель видеоигр, Ubisoft, оказывает давление на Valve, чтобы те убрали из открытого доступа графики с количеством игроков.
Дело в том, что Ubisoft хочет максимально контролировать данные, которые могут навредить ее репутации и рассорить с инвесторами. Издателю не нравится, что любой может зайти на SteamDB и посмотреть, как чувствует себя новая игра компании.
Так, в Steam онлайн Star Wars: Outlaws на старте был всего 800 человек, а на выходных вырос до 2500, что для высокобюджетного ААА-блокбастер непозволительно мало. Поэтому Ubisoft очень не хочет, чтобы такие данные были в открытом доступе.
Что ответила Valve, впрочем, не уточняется. Однако можно предположить, что Ubisoft получит отказ. Да и не совсем понятно, как это можно реализовать.
Напомним, после провала Star Wars Outlaws Ubisoft объявила об отказе от модели сезонных пропусков и возвращении в Steam. Отныне все проекты издателя будут выходить на площадке Valve одновременно с Ubisoft Connect и EGS. Первой игрой, в которой применят новый подход, станет Assassin's Creed: Shadows, 14 февраля 2025 года.
В то же время в Ubisoft открыто признаются, что не понимает, во что сейчас играют геймеры и как привлечь их внимание. Топ-менеджеры компании уже два года пытаются понять тенденции в игровой индустрии и чем сейчас увлекаются игроки, но пока безуспешно.