Ubisoft требует от Steam убрать из открытого доступа графики с количеством игроков

Причина – слабый старт Star Wars Outlaws на площадке Valve.

Ресурс Fandom Pulse, сославшись на свои источники, сообщает, что крупнейший французский издатель видеоигр, Ubisoft, оказывает давление на Valve, чтобы те убрали из открытого доступа графики с количеством игроков.

Дело в том, что Ubisoft хочет максимально контролировать данные, которые могут навредить ее репутации и рассорить с инвесторами. Издателю не нравится, что любой может зайти на SteamDB и посмотреть, как чувствует себя новая игра компании.

Так, в Steam онлайн Star Wars: Outlaws на старте был всего 800 человек, а на выходных вырос до 2500, что для высокобюджетного ААА-блокбастер непозволительно мало. Поэтому Ubisoft очень не хочет, чтобы такие данные были в открытом доступе.

Видео дня

Что ответила Valve, впрочем, не уточняется. Однако можно предположить, что Ubisoft получит отказ. Да и не совсем понятно, как это можно реализовать.

Напомним, после провала Star Wars Outlaws Ubisoft объявила об отказе от модели сезонных пропусков и возвращении в Steam. Отныне все проекты издателя будут выходить на площадке Valve одновременно с Ubisoft Connect и EGS. Первой игрой, в которой применят новый подход, станет Assassin's Creed: Shadows, 14 февраля 2025 года.

В то же время в Ubisoft открыто признаются, что не понимает, во что сейчас играют геймеры и как привлечь их внимание. Топ-менеджеры компании уже два года пытаются понять тенденции в игровой индустрии и чем сейчас увлекаются игроки, но пока безуспешно.

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