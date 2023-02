Игра, на основе которой выходит невероятно популярный сериал на HBO, появится на персональных компьютерах немного позже запланированного.

Сезон игровых переносов можно объявлять официально открытым. Сначала Respawn Entertainment отложила Star Wars Jedi: Survivor до 28 апреля. А теперь об аналогичном решении объявили Naughty Dog и Sony. Релиз The Last of Us Part I на ПК теперь состоится не 3 марта, а 28-го.

О небольшом переносе разработчики рассказали в публикации на официальном аккаунте в Twitter: "Изначально мы объявили, что релиз The Last of Us Part I на ПК состоится 3 марта, но мы решили перенести дату запуска на несколько недель: теперь она выйдет 28 марта. […] Мы хотим убедиться, что дебют The Last at Us Part I на ПК будет в наилучшей форме. Эти дополнительные две недели позволят нам убедиться, что эта версия The Last of Us соответствует вашим и нашим стандартам".

Naughty Dog поблагодарила игроков за ожидание и пообещала в ближайшее время рассказать больше деталей о ПК-версии. Студия также "потрясена" огромным вниманием, которое получила франшиза за последние недели на фоне релиза экранизации от HBO и Sony.

Видео дня

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: