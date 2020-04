The Last of Us Part II выйдет 19 июня

В Sony назвали окончательную дату релиза нового эксклюзива PlayStation

The Last of Us Part II получила новую дату релиза. Игра выйдет на PS4 этим летом – 19 июня.

Об этом компания Sony сообщила в официальном блоге PlayStation.

Трейлер The Last of Us Part II

В компании также сообщили новую дату выхода еще одного эксклюзива PlayStation. Релиз самурайского экшена Ghost of Tsushima состоится 17 июля.

Новые даты выхода обеих игр назвал Герман Хульст, глава внутренних студий Sony. Он выразил благодарность разработчикам из студий Naughty Dog и Sucker Punch, которым пришлось заканчивать работу во время пандемии коронавируса.

"Я хочу поблагодарить лично команды Naughty Dog и Sucker Punch Productions за работу и поздравить с успехом. Ведь все мы знаем, как непросто было дойти до финишной черты в условиях новой реальности. Обе команды приложили все усилия, чтобы создать игры мирового класса, и теперь мы с нетерпением ждем момента, когда через пару месяцев игроки смогут испытать все сами. И наконец, я хочу поблагодарить сообщество PlayStation за терпение, преданность и поддержку", - отметил Герман Хульст.

Трейлер Ghost of Tsushima

Напомним, изначально один из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation от студии Naughty Dog должен был выйти 29 мая. Но из-за пандемии коронавируса релиз игры перенесли.