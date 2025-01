Всего же за всё время существования организации было собрано 54 миллиона долларов.

Спидранерская организация Games Done Quick завершила очередной благотворительный марафон Awesome Games Done Quick 2025, собрав свыше 2,5 миллиона долларов для фонда Prevent Cancer Foundation.

Таким образом, совокупный объём пожертвований, собранных за 15 лет существования GDQ, теперь превышает внушительные 54 миллиона долларов.

Организаторы не скрывают радости от такой поддержки и уже планируют следующее крупное мероприятие, Summer Games Done Quick, которое стартует 6 июля. Все собранные там средства будут направлены в фонд Doctors Without Borders, помогающий людям в зонах конфликтов, стихийных бедствий и эпидемий по всему миру.

Сам же фестиваль AGDQ 2025 запомнился не только внушительными суммами донатов, но и разнообразием уникальных спидранов: от эффектного оперного финала в Ratchet & Clank и прохождения The Legend of Zelda: Breath of the Wild вдвоём на одном геймпаде до спид-дейтинга в Fallout: New Vegas.

Завершилось всё напряжённой гонкой по Super Metroid с включённым рандомайзером карты. Сразу четыре участника боролись за право стать лучшим, а зрители взрывались овациями, наблюдая за непредсказуемой развязкой.

