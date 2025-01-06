У самого блогера от болезни умер отец.

Один из самых крупных в мире стримеров и киберспортсмен по Counter-Strike и Valorant Майкл Shroud Гржезик анонсировал благотворительный стрим-марафон, на котором он и его друзья будут донатить в фонд по исследованию рака за каждый фраг в Valorant.

На своей странице X (бывший Twitter) Shroud рассказал, что в прошлом году из-за рака он потерял отца, поэтому он хочет помочь людям, которые находятся в похожей ситуации.

Марафон продлится весь январь, за каждый фраг в игре Майкл и его тиммейты будут отправлять по одному доллару в детский исследовательский цент Святого Иуды в Мемфисе. Также 100% дохода с платных подписок и донатов на стримах уйдут туда же:

Видео дня

"Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в январе, чтобы помочь собрать деньги на великое дело в самой геймерской манере."

Анонс Майкл завершил трогательным моментом со своего старого стрима, где его отец зашёл к нему в комнату и поблагодарил всех зрителей за поддержку сына.

Ранее мы рассказывали, что стример Crayator смог пройти Red Dead Redemption 2 без смертей. Всего это у него заняло 55 часов и 3 попытки.

Вас также могут заинтересовать новости: