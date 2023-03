В первом сезоне сериала всегда планировали изобразить ЛГБТК+ сюжеты.

Демонстрация ЛГБТК+ историй — одна из главных причин споров вокруг экранизации The Last of Us. Невозможно отрицать, что в шоу заостряется гораздо больше внимания на гомосексуальных отношениях персонажей, чем в игре Naughty Dog. Частично по этой причине третий эпизод с Биллом и Фрэнком получил самый низкий рейтинг по сравнению с остальными. Причину такого акцента недавно раскрыла исполнительница роли Элли Белла Рамзи. По ее словам, шоураннеру Крейгу Мазину нравится показывать сюжеты о ЛГБТК+.

Таким мнением актриса поделилась в интервью изданию Sky News. Она заявила: "Почему в таком сериале не должно быть гей-сюжетов? Я так рада, что HBO делает это, и я знаю, что Крейг был очень увлечен этим". Своим комментарием Рамзи ответила на критику седьмого эпизода от части пользователей из-за демонстрации близости Райли и Элли.

"Истории Элли и Райли в игре, а также Билла и Фрэнка намекают на это в игре. Я думаю, это действительно здорово. Апокалипсис не означает, что геев не существует", — продолжила Рамзи, сообщив, что в первом сезоне шоу всегда планировали показать ЛГБТК+ истории.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

